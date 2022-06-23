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- Gökhan Töre kızını kanoyla gezdirdi
Gökhan Töre kızını kanoyla gezdirdi
Buket ve Gökhan Töre, tatil için Bodrum'u seçti.
- Haber Merkezi
- 23.06.2022 - 11:56
- Güncelleme : 23.06.2022 - 12:30
Ünlü futbolcu Gökhan Töre, oyuncu Esra Bilgiç’ten boşandıktan sonra mutluluğu Mimar Buket Büyükdere’de bulmuştu.
İkinci evliliği
Töre, 2020’de ikinci evliliğine imza atmıştı. Ocak 2021’de de bebekleri Adel dünyaya gelmişti.
Ünlü çift, tatil için Bodrum’u seçti. Buket Töre, kızıyla kumdan kale yaptı. Gökhan da bebeğini kanoyla gezdirdi.