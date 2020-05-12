Göksel: Market poşetlerini temizlemek yoruyor

Göksel, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle İzmir'deki bir köye yerleşti.

Başarılı şarkıcı Göksel, Türkiye'de koronavirüs vakasının tespit edildiği ilk gün Ege'deki bir köye yerleşerek, izole hayat yaşamaya başladığını söyledi.

MARKET POŞETLERİ YORDU

"İnsan her şeye alışıyor" diyen sanatçı, bu süreçte en çok market poşetlerini temizlerken zorlandığını itiraf etti.

"HER ZAMAN İÇİMDEN GELENİ YAPTIM"

Kariyerindeki kırılma noktasının 2001 tarihli 'Körebe' albümü olduğunu söyleyen Göksel, Bende Bi Aşk Var'ın en özel albümü olduğunu söyledi.

Rock müziğin hakim olduğu 90'lı yıllar ne tam rock ne de tam pop müzik yaptığını söyleyen Göksel, "Arada bir yerdeydim, her zaman içimden gelen şeyi yaptım." dedi.