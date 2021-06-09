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    Gülşen aşı oldu

    Ünlü popçu Gülşen, aşılama grubuna sanatçıların da dahil olmasıyla ilk dozunu yaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2021 - 15:50
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 16:41
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    Gülşen aşı oldu

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama süreci hızla devam ederken, sıra sanatçılara da geldi.

    Gelişme üzerine soluğu hastanede alan şarkıcı Gülşen de aşı oldu.

    Gülşen, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

    "AŞIMI OLDUM"

    Şarkıcı, Instagram'daki paylaşımına şu notu düştü:

    "Devlet aşı gruplandırmasıyla müzisyen kimliğimin bana sunduğu imkanlar çerçevesinde bugün aşımı oldum. Darısı tüm çalışma arkadaşlarımızın, tüm halkımızın ve aslında bütün dünyanın başına. Umarım ışık görünmüştür ve bu zor günler artık bitmek üzeredir.

    "SAHNELERE KAVUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYORUZ"

    Çıkardığımız seslerimizin duyulduğunu, işlerimizin başına dönebileceğimizi bilmeye çok ihtiyacımız var. Seyircilerimize, ait olduğumuz sahnelerimize kavuşmak için gün sayıyoruz. İnanıyorum ki çok az kaldı."

    Gülşen aşı oldu

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    Gülşen aşı oldu #2

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