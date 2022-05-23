Petrol
112.91
0.78%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
482.771
2.00%
BTXN Coin
13.51
2.73%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Gülşen ateşten elbisesini giydi

    Giydiği kıyafetlerle sürekli eleştirilen Gülşen, İzmir'deki konseri için sahneye transparan çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 07:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gülşen ateşten elbisesini giydi

    Ünlü şarkıcı Gülşen, önceki gün İzmirli hayranlarıyla buluştu. Sahne kıyafetleri sürekli eleştirilen ünlü şarkıcı, yine transpan bir elbise giydi.

    Giydiği elbiseye isim veren Gülşen, Instagram hesabından yayınladığı görüntülere “Ateşten elbise” nin ilk konser tecrübesi. O daha ne yazlar ne kışlar görecek” açıklamasını ekledi.

    Sosyal medya ikiye bölündü

    Gülşen'in iddialı konser kıyafetini gören sosyal medya kullanıcıları ise yine ikiye bölündü. Kimi Gülşen'in kıyafetini iç çamaşırına benzetti kimi ise "Çok yakışmış" ifadelerini kullandı.

    Gülşen ateşten elbisesini giydi #1

    Gülşen ateşten elbisesini giydi #2

    Gülşen ateşten elbisesini giydi #3

    Gülşen ateşten elbisesini giydi #4


    İlginizi Çekebilir

    Kylian Mbappe'nin sözleşme detayları
    Transfer dosyası

    Kylian Mbappe'nin sözleşme detayları

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Adana’da arpa hasadıyla birlikte alımlar da başladı
    Ekonomi

    Adana’da arpa hasadıyla birlikte alımlar da başladı

    Görüş Bildir