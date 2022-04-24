Kıyafetleriyle ve sahnedeki danslarıyla adından söz ettiren Gülşen İzmir konserinde yine ezber bozdu. Gülşen konserde şarkısını seslendirirken görevlinin omzuna oturdu ve öyle şarkı söyleyip dolaştı.

Gülşen, önceki akşam İzmir’deydi…

Her yaptığı günlerce konuşulan şarkıcı, yine dillere düştü.

Ünlü şarkıcı bu kez de güvenlik görevlisinin omzuna oturdu.

Görevlinin omzunda şarkı söyledi

Kot ve büstiyer tarzıyla beğeni toplayan Gülşen, güvenlik görevlisinin omuzlarında seyircilerin arasında dolaşarak şarkı söyledi.

Bu anlar, şarkıcıyı dinlemeye gelen hayranları tarafından anbean cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Gülşen konserde görevlinin omzuna çıktı ViDEO

Yine çok konuşuldu

Görüntüler sosyal medyada yayılınca, 1 çocuk annesi şarkıcı, yine çok konuşuldu.

Bir kısım Gülşen'in hareketini gereksiz bulurken, bir kısım ise bu harekette sorun göremedi.