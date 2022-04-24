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    Gülşen konserde görevlinin omzuna çıktı

    Kıyafetleriyle ve sahnedeki danslarıyla adından söz ettiren Gülşen İzmir konserinde yine ezber bozdu. Gülşen konserde şarkısını seslendirirken görevlinin omzuna oturdu ve öyle şarkı söyleyip dolaştı.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 09:30
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    Gülşen konserde görevlinin omzuna çıktı

    Gülşen, önceki akşam İzmir’deydi…

    Her yaptığı günlerce konuşulan şarkıcı, yine dillere düştü.

    Ünlü şarkıcı bu kez de güvenlik görevlisinin omzuna oturdu.

    Görevlinin omzunda şarkı söyledi

    Kot ve büstiyer tarzıyla beğeni toplayan Gülşen, güvenlik görevlisinin omuzlarında seyircilerin arasında dolaşarak şarkı söyledi.

    Bu anlar, şarkıcıyı dinlemeye gelen hayranları tarafından anbean cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    Gülşen konserde görevlinin omzuna çıktı ViDEO

    Yine çok konuşuldu

    Görüntüler sosyal medyada yayılınca, 1 çocuk annesi şarkıcı, yine çok konuşuldu.

    Bir kısım Gülşen'in hareketini gereksiz bulurken, bir kısım ise bu harekette sorun göremedi.

    Gülşen konserde görevlinin omzuna çıktı #1

    Gülşen konserde görevlinin omzuna çıktı #2

    Gülşen konserde görevlinin omzuna çıktı #3

    Gülşen konserde görevlinin omzuna çıktı #4

    Gülşen konserde görevlinin omzuna çıktı #5

    Gülşen konserde görevlinin omzuna çıktı #6

    Gülşen konserde görevlinin omzuna çıktı #7


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