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Gülşen, Zorlu’dan üçüncü evini aldı

Gülşen, Zorlu’dan üçüncü evini aldı

Konser başına 200 bin lira kazanan şarkıcı Gülşen, gayrimenkullerine bir yenisini daha ekledi. Zorlu Center’da iki evi olan şarkıcı, üçüncüsünün de anahtarını aldı.