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    Gülşen'den sözleşmeye yeni madde

    Ramazan nedeniyle sahnelere aran veren şarkıcı Gülşen, sahnelere dönmek için hazırlıklarına devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 14:46
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 15:29
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    Gülşen'den sözleşmeye yeni madde

    Sahne kıyafetleriyle çok konuşulan ünlü şarkıcı Gülşen, Ramazan’da sahnelere ara verdi.

    Yeni madde geldi

    Ramazan sonrası sahnelere dönmeye hazırlanan Gülşen, bu sene sözleşmeye yeni bir madde ekletme kararı aldı.

    Otelde kalmak istemiyor

    Yazın Bodrum ve Çeşme’de sahneye çıkacak olan Gülşen, konser sözleşmesine ‘otel yerine evde kalma’ maddesini ekletti.

    Azur rahat etsin

    Oğlu Azur’un da o süreçte yanında olmasını isteyen ünlü popçunun, bu maddeyi çocuğu için eklettiği belirtiliyor.

    Gülşen den sözleşmeye yeni madde #1

    Gülşen den sözleşmeye yeni madde #2


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