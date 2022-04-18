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- Gülşen'den sözleşmeye yeni madde
Gülşen'den sözleşmeye yeni madde
Ramazan nedeniyle sahnelere aran veren şarkıcı Gülşen, sahnelere dönmek için hazırlıklarına devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 18.04.2022 - 14:46
- Güncelleme : 18.04.2022 - 15:29
Sahne kıyafetleriyle çok konuşulan ünlü şarkıcı Gülşen, Ramazan’da sahnelere ara verdi.
Yeni madde geldi
Ramazan sonrası sahnelere dönmeye hazırlanan Gülşen, bu sene sözleşmeye yeni bir madde ekletme kararı aldı.
Otelde kalmak istemiyor
Yazın Bodrum ve Çeşme’de sahneye çıkacak olan Gülşen, konser sözleşmesine ‘otel yerine evde kalma’ maddesini ekletti.
Azur rahat etsin
Oğlu Azur’un da o süreçte yanında olmasını isteyen ünlü popçunun, bu maddeyi çocuğu için eklettiği belirtiliyor.