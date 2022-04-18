Gülşen'den sözleşmeye yeni madde

Ramazan nedeniyle sahnelere aran veren şarkıcı Gülşen, sahnelere dönmek için hazırlıklarına devam ediyor.

Sahne kıyafetleriyle çok konuşulan ünlü şarkıcı Gülşen, Ramazan’da sahnelere ara verdi.

Yeni madde geldi

Ramazan sonrası sahnelere dönmeye hazırlanan Gülşen, bu sene sözleşmeye yeni bir madde ekletme kararı aldı.

Otelde kalmak istemiyor

Yazın Bodrum ve Çeşme’de sahneye çıkacak olan Gülşen, konser sözleşmesine ‘otel yerine evde kalma’ maddesini ekletti.

Azur rahat etsin

Oğlu Azur’un da o süreçte yanında olmasını isteyen ünlü popçunun, bu maddeyi çocuğu için eklettiği belirtiliyor.