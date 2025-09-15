Gupse Özay'ın son hali gündem oldu! Değişimine yorum yağdı

Yeni projesinde Kerem Bürsin ve Öykü Karayel ile başrolleri paylaşacak olan Gupse Özay, uzun zaman sonra kameraların karşısına geçti.

Son dönemde Barış Artuç ile boşanacağı yönünde haberlere dair konuşan Gupse Özay, "Ayrılığın yakınından bile geçmedik." dedi.

Saçlarını siyaha boyatan ve daha da uzatan Özay, gecede mini elbisesiyle poz verdi. Bir hayli zayıfladığı görünen Gupse Özay'a yorum yağdı.

"KREM SÜRMEYİ SEVİYORUM"

Yaptığı bakımlar hakkında konuşan oyuncu, "Krem sürmeyi seviyorum, makyaj çok yapmıyorum. 41 yaşındayım artık! Herkes bana 43 yaşında cildin çökebileceğini söyledi. O yaşlara gelince uygulayacağım ritüelleri tek tek açıklayacağım. Vitamin enjekte ettiririm belki." diye konuştu.

Yeni projesi için imaj değiştiren başarılı oyuncu görenleri şaşırttı. Ünlü oyuncu, yeni projesinin lansmanında yeni imajıyla ve verdiği kilolarla dikkat çekti.