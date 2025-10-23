Gurur Aydoğan ilk kez anlattı! Annesi Oya Aydoğan’ın ölüm sebebini ilk kez açıkladı.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Usta oyuncu Oya Aydoğan, 2016 yılında 59 yaşındayken hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm haberi, sevenlerini ve sanat camiasını derinden sarstı.

Aydoğan'ın kendisi gibi oyunculuk yapan oğlu Gurur Aydoğan, Seda Sayan’ın programına konuk oldu. Aydoğan, 2016 yılında hayatını kaybeden annesi Oya Aydoğan’ın ölüm nedenini anlattı.

"HASTANEYE GİTMEZDİ"

Ünlü oyuncu, “Yüksek tansiyonu olan herkesin aort damarında genişleme olabiliyor. Bu durum belli bir seviyeyi geçince patlama riski oluşuyor. Doktorlar fark ettiğinde stent takarak önlem alıyorlar. Annem kontrole gitmediği için damarının genişlediğini bilmiyordu.

Bu her an olabilirdi. 'Patates yedi yırtıldı' gibi bir durum yok. Bir hafta, bir ay veya bir yıl sonra da olabilirdi. Annem ciddiye almamıştır diye düşünüyorum, çünkü doktora gitmeyi hiç sevmezdi." dedi.

"ANNEM VE BÜLENT ERSOY ÇOK YAKIN DOSTLARDI"

Aydoğan, annesinin Bülent Ersoy ile olan arkadaşlıklarından bahsetti, "Annem ve Bülent Ersoy birbirlerini çok seviyordu. Haftanın üç-dört günü bizim evde olurdu, çok iyi anlaşırlardı." ifadelerini kullandı.