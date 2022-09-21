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    Hadise, başka yüzük fırlattı

    Boşanma kararı alan şarkıcı Hadise, İstanbul konseri sırasında Mehmet Dinçerler’in geri istediği iddia edilen yüzüğü çıkarıp atmasıyla gündem olmuştu.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 08:31
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 08:32
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    Hadise, başka yüzük fırlattı

    Kısa süre önce evlenen Hadise, mayıs ayından bu yana 'sanat hayatımı kısıtlayıcı tutum sergilemeye başladı' dediği eşi Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı aldı.

    Boşanacağını sosyal medyadan duyuran Hadise hakkında bir diğer iddia ise Mehmet Dinçerler'in hem evlilik teklifi ettiği sırada verdiği yüzüğü hem de düğünde takılan takıları istemesiydi.

    Yüzük fırlatmıştı

    Konserlerine devam eden Hadise son olarak İstanbul'da konser verdiği sırada 'Prenses' şarkısını okurken, sahnede yüzüğü çıkarıp kenara fırlatmasıyla gündem olmuştu.

    Hadise, başka yüzük fırlattı #1

    O yüzük değil

    Ünlü şarkıcının sahnede attığı yüzük, değersiz bir aksesuar çıktı. Hadise’nin, Mehmet Dinçerler’in hediyesi olan 3 milyon lira değerindeki yüzüğü kasasında sakladığı duyumlar arasında.

    Evliliği boyunca iş yoğunluğu nedeniyle İstanbul ve Kıbrıs başta olmak üzere 7 konserini iptal eden Hadise'nin evli kaldığı 4 ayda zararı ise 6 milyon TL.

    Hadise, başka yüzük fırlattı #2

    Hadise, sahnede yüzük fırlattı VİDEO


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