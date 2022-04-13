Hadise ile Mehmet Dinçerler imam nikahlı

Geçtiğimiz ay nişanlanan şarkıcı Hadise ile iş insanı nişanlısının imam nikahlı olduğu iddia edildi.

Önceki ilişkilerinde bir türlü yüzü gülmeyen ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile 1,5 yıllık birlikteliklerini sonlandırdıktan sonra aradığı aşkı iş adamı Mehmet Dinçerler’de buldu.

Aşklarının başladığı ilk günden bu yana çok konuşulan çift, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldı.

Önce imam nikahı sonra nişan yapıldı

15 Mart'ta nişanlanan ve hızlı bir şekilde evlilik hazırlıklarına başlayan ünlü popçu Hadise'nin, nişanlısı Mehmet Dinçerler'in kardeşi Tuğba’nın düğününden kısa bir süre önce sevgilisi ile imam nikahı kıydığı öğrenildi.

Sevgilisi Mehmet Dinçerler’in evlilik teklifine “Evet” diyen Hadise, parmağındaki 3 milyon 133 bin 280 TL’lik yüzükle, sosyal medyayı adeta sallamıştı.

Hadise, nişan fotoğraflarını yayınladı ViDEO