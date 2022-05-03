Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlendiğini doğruladı

Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlendiklerini doğrulayan ilk açıklamayı, Kıbrıs'ta çıktığı sahnede yaptı. Hadise, "Prensesler gibiydim baba evinde... Eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor" dedi.

Sevilen şarkıcı Hadise ile işletmeci sevgilisi Mehmet Dinçerler arasındaki aşk, magazin gündeminden uzunca bir süre düşmedi.

İkili arasındaki ilişki, zaman zaman imam nikahı ve hamilelik söylentileri ile gündeme gelse de Hadise, "Örf ve adetlerine bağlı bir çiftiz." diyerek konuyu kapatmıştı.

Öte yandan Hadise’nin Mehmet Dinçerler ‘in ailesi ile olan ilişkisi, takipçilerinden tam not alarak evliliğe hazır olduğu yönündeki yorumları da beraberinde getirdi.

Son olarak da çiftin Çırağan Sarayı’nda aile arasında yapılan ufak bir törenle sessiz sedası dünya evine girdiği kulaklara çalındı.

Çıkan haberlerin ardından iki taraf da bir açıklama yapmazken, Hadise ilk defa sahne aldığı Kıbrıs’ta evlendiğini doğruladı.

“Eşim bana kraliçe gibi bakıyor”

Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Hadise’den söz konusu açıklama, ‘Prenses’ şarkısını söylerken geldi.

Hadise, şarkının sözlerine atıf yaparak, “Bu şarkıyı yıllardır söylüyorum ama evlendikten sonra ilk defa seslendireceğim. Prenses şarkımda şöyle bir şey söylüyorum. Prensesler gibiydim baba evinde... Eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Prenses değil, kraliçe gibi. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için...Beni bu kadar güzel sevdiği için... Hep yanımda olduğu için..." dedi.