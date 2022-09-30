Bir süredir evliliklerindeki kaosla gündeme gelen çift, bugün tek celsede boşandı. Duruşmaya Hadise ve Mehmet Dinçerler katılmadı.

Mayıs ayında hayatlarını birleştiren Hadise ve Mehmet Dinçerler, magazin gündemindeki yerlerini koruyor.

İkilinin bir süredir gündemden düşmeyen aşk hayatı ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmezken, son olarak ayrılık rapçi Murda'ya bağlanmıştı.

İddiaya göre muhafazakar olarak bilinen Dinçerler ailesi, Hadise'nin Murda'ya sarılmasını kaldıramadı.

Hadise, davayı açtı

Bu gibi olaylar nedeniyle psikolojik baskıya maruz kaldığı iddia edilen Hadise de geçtiğimiz dönemlerde boşanma davasını açmıştı.

5 aylık evliliğini sonlandırmaya karar veren Hadise, Beykoz Adalet Sarayı'na giderek dilekçe verdi.

"Psikolojik baskılar müvekkili oldukta yıprattı"

Dilekçede, "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" denilmişti.

Duruşmaya Mehmet Dinçerler katılmadı

Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde bugün görülen ilk duruşmaya Hadise ve Mehmet Dinçerler katılmadı.

Tek celsede boşandılar

Kararını açıklayan mahkeme Hadise ve Mehmet Dinçerler’i tek celsede boşadı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı VİDEO



"Maddi manevi bir talep yok"

Bir diğer yandan duruşma sonrası Hadise'nin avukatı açıklama yaptı. Avukat, "Söyleyecek bir şey yok, müvekkilim Hadise Açıkgöz tarafından açılan boşanma davasında karar verildi, iki taraf için de hayırlısı olsun. İki tarafın da maddi manevi bir talebi yok. Öyle talepler olsa süreç daha da uzun oluyor. 2 haftayı geçen bir süreç yaşandı ama sonunda neticelendi." ifadelerini kullandı.

Takıda anlaşamadılar

Takılar hakkında soruyu yanıtlayana avukat, "Protokol salı günü imzalandı, herhangi maddi manevi bir talep yok. Bir takım anlaşmazlıklar oldu ki süreç uzadı. Yoksa 1-2 günde biterdi" şeklinde konuştu.