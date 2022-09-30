Petrol
85.22
-2.25%
Euro
18.0792
-0.43%
Dolar
18.4766
-0.16%
Altın
993.19
0.53%
Borsa
3163
0.00%
Bitcoin
362.900
1.98%
BTXN Coin
11.26
1.53%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Hadise ve Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı

    Bir süredir evliliklerindeki kaosla gündeme gelen çift, bugün tek celsede boşandı. Duruşmaya Hadise ve Mehmet Dinçerler katılmadı.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 16:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hadise ve Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı

    Mayıs ayında hayatlarını birleştiren Hadise ve Mehmet Dinçerler, magazin gündemindeki yerlerini koruyor.

    İkilinin bir süredir gündemden düşmeyen aşk hayatı ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmezken, son olarak ayrılık rapçi Murda'ya bağlanmıştı.

    İddiaya göre muhafazakar olarak bilinen Dinçerler ailesi, Hadise'nin Murda'ya sarılmasını kaldıramadı.

    Hadise, davayı açtı

    Bu gibi olaylar nedeniyle psikolojik baskıya maruz kaldığı iddia edilen Hadise de geçtiğimiz dönemlerde boşanma davasını açmıştı.

    5 aylık evliliğini sonlandırmaya karar veren Hadise, Beykoz Adalet Sarayı'na giderek dilekçe verdi.

    Hadise ve Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı #1

    "Psikolojik baskılar müvekkili oldukta yıprattı"

    Dilekçede, "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" denilmişti.

    Duruşmaya Mehmet Dinçerler katılmadı

    Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde bugün görülen ilk duruşmaya Hadise ve Mehmet Dinçerler katılmadı.

    Tek celsede boşandılar

    Kararını açıklayan mahkeme Hadise ve Mehmet Dinçerler’i tek celsede boşadı.

    Hadise ve Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı VİDEO

    "Maddi manevi bir talep yok"

    Bir diğer yandan duruşma sonrası Hadise'nin avukatı açıklama yaptı. Avukat, "Söyleyecek bir şey yok, müvekkilim Hadise Açıkgöz tarafından açılan boşanma davasında karar verildi, iki taraf için de hayırlısı olsun. İki tarafın da maddi manevi bir talebi yok. Öyle talepler olsa süreç daha da uzun oluyor. 2 haftayı geçen bir süreç yaşandı ama sonunda neticelendi." ifadelerini kullandı.

    Takıda anlaşamadılar

    Takılar hakkında soruyu yanıtlayana avukat, "Protokol salı günü imzalandı, herhangi maddi manevi bir talep yok. Bir takım anlaşmazlıklar oldu ki süreç uzadı. Yoksa 1-2 günde biterdi" şeklinde konuştu.

    Hadise ve Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı #2

    Hadise ve Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı #3

    Hadise ve Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı #4

    Hadise ve Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı #5

    Hadise ve Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı #6

    Hadise ve Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı #7

    Hadise ve Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı #8


    Bakırköy'de kaybolan şahsın cesedi kanalada bulundu
    3. Sayfa

    Bakırköy'de kaybolan şahsın cesedi kanalada bulundu

    ABD'de lan Kasırgası bölgeyi karanlığa mahkum etti
    Dünya

    ABD'de lan Kasırgası bölgeyi karanlığa mahkum etti

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Görüş Bildir