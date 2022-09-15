Hadise'den boşanma açıklaması

Bir süredir evliliğiyle ilgili ortaya atılan boşanma iddialarını doğrulayan Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtım" dedi.

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz nisan ayında evlendiği Mehmet Dinçerler'den boşanıyor...

Geçtiğimiz günlerdeki konserinden ağladığı anların yayıldığı Hadise, evliliğin kriz dönemini geçirdiğini gözler önüne sermişti.

Ardından gelen alyanssız fotoğraflar ise ikili arasındaki anlaşmazlığı kesinleştirdi.

Çift hakkında fazlaca yorum gelirken, Hadise'nin hamile olduğu iddia edilmişti.

"Hamile değilim." açıklaması yapan Hadise, son olarak Mehmet Dinçerler'in Instagram paylaşımında fark edilmişti.

Barışma iddiasından sonra dava açtı

Videoda kafası görünmeyen kişinin Hadise olduğu anlaşılırken, ikilinin barışma ihtimali hayranlarını sevindirmişti.

Son olarak bitirici hamle duyuldu.

Fotoğrafları kaldırdılar

Hadise, eşine boşanma davası açtığını duyurdu. İkili, sosyal medya hesaplarından takipleşmeyi bırakırken, fotoğrafları da kaldırdı.

Şarkıcı Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, boşanmanın anlaşmalı şekilde ilerlemediğini ve bu nedenle dava açtığını açıkladı.

"Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtım"

İşte o açıklama;

"Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet’e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim. Hadise"

"Sanat hayatımla ilgili baskı görüyorum"

Bir diğer yandan, Beykoz Adliyesi'nde açılan boşanma davasının detayları ortaya çıktı.

"Sanat hayatımla ilgili baskı görüyorum" diyen Hadise'nin, eşinin ailesi tarafından açık kıyafetler giymesi de istenmiyordu.

Mehmet Dinçerler, evlendikten kısa bir süre Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya başladı.

Dinçerler'in baskısı, Hadise cehpesinde psikolojik baskı boyutuna ulaşırken, ikilinin ayrı yaşadığı evliliği, boşanma noktasına geldi.

Yüzüğü ve takıları istedi

Hadise, maddi ve manevi hiçbir talepte bulunmazken, Dinçerler evlilik teklifinde taktığı 3 milyonluk yüzüğü ve düğündeki tüm takıları geri geri istedi.