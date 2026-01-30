Hafsanur Sancaktutan'dan dikkat çeken hareket! Kubilay'lı kareleri sildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rol aldıkları projelerde arkadaşlıkları aşka dönüşen Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka’nın ilişkisi, geçtiğimiz yıl başlamıştı.

Çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ancak zaman zaman birbirlerine yaptıkları sosyal medya paylaşımları ve doğum günü sürprizleriyle de magazin gündemine geliyorlar.

FOTOĞRAFLARI SİLDİ

İnci Taneleri'nde Cihan karakterini canlandıran Kubilay Aka ve kız arkadaşı Hafsanur Sancaktutan'ın ayrıldığı iddia ediliyor.

TAKİPLEŞME DEVAM EDİYOR

Güzel oyuncunun, sevgilisiyle birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırdığı dikkatlerden kaçmadı. Çiftin karşılıklı olarak Instagram'da birbirini takip etmesi ve Kubilay Aka'nın hesabındaki kareleri silmediği görüldü.

Ayrılık iddiasıyla ilgili ünlü çiftten henüz bir açıklama gelmedi.