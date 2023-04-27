Hailey Bieber, yaşadığı zor günleri anlattı Ünlü model Hailey Bieber, geçtiğimiz sene felç geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

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Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile 2018 yılında dünyaevine giren ABD'li model Hailey Rhode Baldwin Bieber, geçtiğimiz sene sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirmişti.

Güzel model eşiyle kahvaltı ederken rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

"Felç benzeri belirtiler yaşadım"

Ardından Instagram hesabından açıklama yapan ünlü isim, "Perşembe sabahı eşimle kahvaltı yaparken felç benzeri belirtiler oluşmaya başladı ve acilen hastaneye ulaştırıldım” demişti.

Daha sonra halk arasında 'delik kalp' olarak bilinen 'Patent Foramen Ovale' adlı bir sorun yaşadığını söyleyen Bieber, kalbindeki deliğin kapatılması için ameliyat olmuştu.

26 yaşındaki Hailey Bieber, son olarak 49.5 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından geçirdiği operasyonun birinci yılında bir paylaşım yaptı.

"Geçen yıl"

Hastane yatağından bir fotoğraf paylaşan Bieber, "Geçen yıl bu zamanlar geçici bir felç geçirdikten sonra kalbimde bulunan ve 'Patent Foramen Ovale' olarak bilinen bir deliği kapatmak için bir işlem yaptırdım.

"Güçlü ve sağlıklı hissediyorum"

Bu delik bulunduğu ve kapandığı için çok minnettarım. Harika doktorlarım için de çok minnettarım. Bir yıl sonra kendimi güçlü ve sağlıklı hissediyorum." diye yazdı.