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    Hakan Peker'in saplantılı hayranına hapis cezası

    Ünlü şarkıcı Hakan Peker, saplantılı hayranının cezasını sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 13:10
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    Hakan Peker'in saplantılı hayranına hapis cezası

    90'lı yılların sevilen şarkıcısı Hakan Peker, bir süredir başı takıntılı hayranı ile dertteydi.

    Açık adresini dahi ifşa eden takıntılı hayran yüzünden Hakan Peker, soluğu emniyette almıştı. Peker'in saplantılı hayranı hakim karşısına çıktı.

    "Ve sonunda"

    Peker, Tuğba Karaduman isimli saplantılı hayranının 3 gün hapis cezası aldığı karar yazısını paylaşarak "Ve sonunda 3 gün hapis cezası Tuğba Karaduman yaptığı terbiyesizlikler ve hakaretler karşısında cezasını aldı ibret olsun" notuyla paylaştı.

    Hakan Peker in saplantılı hayranına hapis cezası #1

    Hakan Peker in saplantılı hayranına hapis cezası #2


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