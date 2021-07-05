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    Hakan Sabancı, yalıya veda ediyor

    Hacı Sabancı evleneceği Nazlı Kayı ile Kuzguncuk'taki yalıda oturma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2021 - 08:50
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 09:02
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    Hakan Sabancı, yalıya veda ediyor

    Hacı Sabancı-Nazlı Kayı çifti, pandemi koşullarının hafiflemesiyle düğün tarihini öne çekti. Aile arasında yapılması planlanan düğünün yeni yeri Çırağan Sarayı, tarihi ise 3 Eylül oldu.

    YALIYA GELİN GELİYOR

    3 Eylül'de Çırağan Sarayı'nda evlenecek olan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, Kuzguncuk'taki yalıda oturmaya karar verince, Hakan Sabancı, apar topar yeni ev arayışına girdi.

    Soyetenin çapkın ismine ev bulamsı için annesi Arzu Sabancı da yardım ediyor.

    Hakan Sabancı, yalıya veda ediyor #1Hakan Sabancı, yalıya veda ediyor #2Hakan Sabancı, yalıya veda ediyor #3

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