Hakan Taşıyan'dan yeni kare! Aylar sonra dışarıya çıktı

Arabesk müziğin sevilen sanatçılarından Hakan Taşıyan, geçtiğimiz aylarda kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım sürecinde de hayranlarını korkutan Hakan Taşıyan'dan güzel haber geçtiğimiz haftalarda gelmişti.

UĞUR IŞILAK İLE BULUŞTU

Sağlık durumu iyiye giden Hakan Taşıyan, aylar sonra dışarı çıktı. Yoğun bakımda tedavi gören ve o dönem sevenlerini korkutan sanatçı, İstanbul’da Uğur Işılak’la bir araya geldi.

Sağlığına kavuştuktan sonra Işılak’la bir araya gelen Taşıyan’ın taburcu olduktan sonraki görüntüsü hayranlarını sevindirdi. Taşıyan, uzun süre meslektaşıyla sohbet etti.