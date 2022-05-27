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    Hande Eeçel'in ayna poz sosyal medyayı yıktı! 'Bu gece bitmesin' dedi, dekoltesi salladı...

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkati çeken Hande Erçel, ayna önünde poz verdi. Güzel ismin son paylaşımı, hayranlarından beğeni ve yorum aldı.
    • 27.05.2022 - 16:26
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    Hande Eeçel'in ayna poz sosyal medyayı yıktı! 'Bu gece bitmesin' dedi, dekoltesi salladı...

    24 Kasım 1993 yılında Bandırma'da dünyaya gelen Hande Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nden mezun oldu.

    Güneşin Kızları dizisinde adını duyuran ve daha sonra romantik komedilerde yer alan Erçel, bir dönem oyunculuğu nedeniyle olumsuz eleştiriler aldı.

    Oyunculuğu beğenilmeyen ve sosyal medya üzerinden eleştirilen Erçel, annesi Aylin Erçel'i kanser nedeniyle kaybetti.

    Annesini kaybettikten sonra tarzını ve oyunculuğunu değiştiren Hande Erçel, Kerem Bürsin'le birlikte yer aldığı Sen Çal Kapımı sayesinde parladı.

    Kariyer basamaklarını hızla çıkan Hande Erçel, şu sıralar Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşk sayesinde gündem oluyor.

    Hem aşk hayatı hem de dizileri ile sık sık magazin gündemine getirilen Erçel, sosyal medya üzerinden yeni bir kare yayınladı.

    Hande Erçel'in son paylaşımı

    Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Hande Erçel, göğüs dekolteli ayna pozunu paylaştı.

    Katılacağı etkinlik için cesur bir seçim yapan Hande Erçel'in dekoltesi, adeta mest etti.

    Erçel, ayna pozuyla takipçilerinin dikkatini çekerken, paylaşımının altına "Bitmesini istemediğim bir gecenin sonu" yazdı.

    Hande Eeçel in ayna poz sosyal medyayı yıktı! Bu gece bitmesin dedi, dekoltesi salladı... #1

     


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