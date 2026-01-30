Hande Erçel, Paris Moda Haftası'nda! Çizmeleri gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Oyunculuğu hep eleştirilse de dünyaca ünlü markaları güzelliğiyle peşinden koşturan Hande Erçel, Hakan Sabancı ile 3 yıllık ilişkisini sonlandırarak uzun süre konuşulmuştu.

Bir ayağı yurt dışında olan Hande Erçel şimdi de Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi. Dev markaların onur konuğu olarak şehre giden Erçel seçimleriyle dikkat çekti.

30 BİN TL

Deri eteği ve pullu üstüyle beğeni toplayan Erçel kombininin altına giydiği çizmeleriyle adeta sosyal medyanın diline düştü. Çizmesinin değeri 30 bin TL olduğu öğrenildi.

AŞKSIZ DURAMIYOR

Son dönemde Erçel'in Onur Güvenatam'la aşk yaşadığı iddiası konuşulmaya başladı. Ünlü oyuncu iddialara, 'Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki...' diyerek karşılık vermişti.