Hande Sarıoğlu transparan

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, iç gösteren tarzıyla dikkat çekti.

"Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyen Hande Sarıoğlu, gündemden düşmüyor. Güzel sunucu, bu sefer iç gösteren tarzıyla dikkat çekti.

Pembenin içine siyah giydi

Son dönemde yaptıklarıyla adından sıkça söz ettiren spor spikeri Hande Sarıoğlu pembe transparan kazağının altına siyah sütyen giyerek poz verdi.

Sarıoğlu'na hayranları beğeni yağdırırken bazı hayranları ise bu tarzı beğenmedi.