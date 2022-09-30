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    Hande Sarıoğlu transparan

    Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, iç gösteren tarzıyla dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2022 - 07:24
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    Hande Sarıoğlu transparan

    "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyen Hande Sarıoğlu, gündemden düşmüyor. Güzel sunucu, bu sefer iç gösteren tarzıyla dikkat çekti.

    Pembenin içine siyah giydi

    Son dönemde yaptıklarıyla adından sıkça söz ettiren spor spikeri Hande Sarıoğlu pembe transparan kazağının altına siyah sütyen giyerek poz verdi.

    Sarıoğlu'na hayranları beğeni yağdırırken bazı hayranları ise bu tarzı beğenmedi.

    Hande Sarıoğlu transparan #1


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