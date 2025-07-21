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Hande Yener'in plaj konseri! İlginç tarzıyla dile düştü

Yaz konserlerine hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Hande Yener, plajda sahnesi için seçtiği ilginç kostümle fena dile düştü.

Haber Merkezi Haber Merkezi
21.07.2025 13:44 Güncelleme:
Hande Yener'in plaj konseri! İlginç tarzıyla dile düştü

Sahne tarzı oldukça konuşulan ünlü sanatçı Hande Yener, yaz aylarında da yoğun bir şekilde çalışıyor.

Alaçatı'da sahneye çıkan Yener'in sahne tarzı, sosyal medyanın diline düştü. Farklı tarzla dikkatleri üzerine çeken Hande Yener'in ilginç tarzına sosyal medyada yorum yağdı. 

Bazıları ise esprili yorumlarda bulundu. Yener'e; "Komedi, pazarcı gibi olmuş" şeklindeki yorumu

FORM SIRRI

Öte yandan Hande Yener, fit görünümünü yogaya borçlu olduğunu şu sözlerle açıklamıştı: "Fit kalmak için spor da yapıyorum. Yoga yapıyorum. Çok güzel besleniyorum. Akşam 7-8 sebzemi yerim. Bir kilo bile alsanız size bir kilo ödem hediye ediyor. Sebzeyle, su içerek. Peynir ve yumurtadan vazgeçemiyorum. Alkol almıyorum."

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