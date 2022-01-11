Hande Yener'den İzzet Yıldızhan'a cevap

Hande Yener, sahne kıyafetlerini eleştiren İzzet Yıldızhan'a çok ağır cevap verdi.

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, son zamanlarda tartışma konusu olan sahne kıyafetleri konusuna el atmış; Gülşen, Hande Yener ve Hadise'nin sahne kostümlerine adeta isyan etmişti.

"KÜLOTLA ÇIKMAYIN BARİ"

Yıldızhan, "Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da çıkmasınlar bir zahmet.

"ÇOCUKLAR İZLİYOR"

Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var. Herkes ekranları başında çocuğuyla birlikte izliyor bu sahneleri. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz. Ve dikkat de etmeliyiz." demişti.

"GEÇMİŞİ SİLDİRİN"

Hande Yener, Yıldızhan'ın açıklamalarına sosyal medyadan cevap verdi: "Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor ya, bir de deneyip deneyip bir şey olamayanlar. En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın. Google'a geçmişi sildirin, bir şey yapın bari kendiniz için kostüm otoritecikleri."

İzzet Yıldızhan, daha önce 20 yaşındaki bir kıza tecavüzden, otelde grup seks ve 4 kadına darp iddilarıyla gündeme gelmişti.

Yıldızhan, 2005 yılında İsveç'teki konserinin ardın 20 yaşındaki bir kadının tecavüz suçlaması ile karşı karşıya kalmıştı.

Karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan ancak savcılık soruşturması başlatılan Yıldızhan, suçlamaları reddederek şu açıklamayı yapmıştı: ‘Evet menajerim Mehmet Güçlü ile karakola ifade vermeye gittik ama bu konserimin iki kez satılması üzerine anlaşmazlık yüzündendi. Bu tecavüz olayının bizleri karalamak için yapıldığını düşünüyorum.’

Ünlü şarkıcı, 2011 yılında Sheraton Otel'de yaşanan grup seks ve dört kadına darp iddiasıyla da çok konuşulmuştu.