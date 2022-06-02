Hande Yener'in Madonna tarzı

Sahne kostümleriyle sürekli gündeme gelen Hande Yener, önceki akşam Ankaralı hayranlarıyla buluştu.

Şarkıcı Hande Yener, önceki gün Ankara'da sahne aldı. Hande Yener, konser için yine ilginç bir kostüm tercih etti.

İdolü Madonna

Üzerine siyah bir büstiyer giyen ünlü şarkıcı, altına sadece külot ve çorap giydi. Yener'in tarzı, dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'ya benzetildi.

"Ruhuma göre giyiniyorum"

Hande Yener, Madonna’ya benzetilen tarzı için şunları söyledi: "Biraz çılgınlığı seviyorum, ruhuma göre giyinince sahneyi çok etkiliyor kostüm."







