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    Hande Yener'in Madonna tarzı

    Sahne kostümleriyle sürekli gündeme gelen Hande Yener, önceki akşam Ankaralı hayranlarıyla buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 13:07
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 13:29
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    Hande Yener'in Madonna tarzı

    Şarkıcı Hande Yener, önceki gün Ankara'da sahne aldı. Hande Yener, konser için yine ilginç bir kostüm tercih etti.

    İdolü Madonna

    Üzerine siyah bir büstiyer giyen ünlü şarkıcı, altına sadece külot ve çorap giydi. Yener'in tarzı, dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'ya benzetildi.

    "Ruhuma göre giyiniyorum"

    Hande Yener, Madonna’ya benzetilen tarzı için şunları söyledi: "Biraz çılgınlığı seviyorum, ruhuma göre giyinince sahneyi çok etkiliyor kostüm."

    Hande Yener in Madonna tarzı #1

    Hande Yener in Madonna tarzı #2

    Hande Yener in Madonna tarzı #3

    Hande Yener in Madonna tarzı #4

    Hande Yener in Madonna tarzı #5

    Hande Yener in Madonna tarzı #6

    Hande Yener in Madonna tarzı #7

    Hande Yener in Madonna tarzı #8

    Hande Yener in Madonna tarzı #9

    Hande Yener in Madonna tarzı #10

    Hande Yener in Madonna tarzı #11


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