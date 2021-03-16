Hazal Küçükköse: Paramı borsada değerlendiriyorum

Hazal Küçükköse, "Oyunculuk dışında yaptığınız bir iş var mı?" sorusuna şaşırtıcı bir cevap verdi.

Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün köpeğiyle birlikte Bebek sahilinde görüntülendi. Şu sıralar bir projede yer almayan Küçükköse, kazandığı paraları diğer ünlüler gibi gayrimenkule yatırmadığını söyledi.

"BORSACIYIM"

Küçükköse, "Oyunculuğun dışında ekonomiyle ilgileniyorum. Daha doğrusu borsacıyım diyebilirim. Birikimlerimi borsada değerlendiriyorum. Hatta bununla ilgili eğitimler almayı düşünüyorum" dedi.

Milliyet'te yer alan habere göre, "Kripto paralarla da ilgileniyor musunuz?" sorusu üzerine oyuncu, "Onlar da var. Al-sat olarak onları da değerlendiriyorum ama ağırlık olarak borsadayım" cevabını verdi.