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    Hazar Ergüçlü, yapımcı da oldu

    Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü'nün filminde hem yapımcı hem oyuncu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 10:30
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    Hazar Ergüçlü, yapımcı da oldu

    Bu yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan, yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı 'Bomboş' filminin gösterimi oldu.

    Hem sevgili hem patron

    Ünlü, izleyicilere katılımları için teşekkür etti. Öte yandan filmin yapımcılığını, Ender Sevim ile birlikte yönetmen Ünlü'nün sevgilisi Hazar Ergüçlü üstlendi. Ergüçlü, aynı zamanda filmde oyuncu olarak da rol aldı.

    Hazar Ergüçlü, yapımcı da oldu #1

    "Onur yapsın istiyorum"

    Filmde hem yapımcı hem oyuncu olan Hazar Ergüçlü, kadın olarak oyunculuk yapmanın geri kalan her şeyi yapmak gibi çok zor olduğunu söyledi. Ergüçlü, “Film yapma sürecinin her kısmını seviyorum ve her kısmında yer almak istiyorum. Giderek biraz daha bu tarafta da yer alıyorum. Onur'un işlerini çok seviyorum ve sürekli yapmaya devam etmesini istiyorum. Nasıl destek olabilirim diye düşündüm. Karakteri oynaması çok keyifliydi. Böyle isimlerin bulunduğu filmde bu işin parçası olmak çok önemliydi benim için." diye konuştu.

    Hazar Ergüçlü, yapımcı da oldu #2

    Hazar Ergüçlü, yapımcı da oldu #3

    Hazar Ergüçlü, yapımcı da oldu #4


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