Heidi Klum eşinin objektifine poz verdi

Heidi Klum, gönül verdiği futbol takımı Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi maçını izlemek için evinde parti verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman devi Bayern Münih, Fransa temsilcisi Paris Saint Germain’i 1-0 mağlup etti ve kupayı kazandı.

ARKADAŞLARIYLA BERABER İZLEDİ

Bu özel maçı arkadaşlarıyla bir araya gelerek izlemeyi tercih eden Alman top model Heidi Klum, sosyal medya hesabından geceye dair çok sayıda paylaşımda bulundu.

17 YAŞ KÜÇÜK

Kendisinden 17 yaş küçük eşi Tom Kaulitz ile maçı izlemek için sabırsızlanan Klum, bu arada çekilen kareleri de Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.