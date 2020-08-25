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    Heidi Klum eşinin objektifine poz verdi

    Heidi Klum, gönül verdiği futbol takımı Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi maçını izlemek için evinde parti verdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2020 - 08:32
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    Heidi Klum eşinin objektifine poz verdi

    UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman devi Bayern Münih, Fransa temsilcisi Paris Saint Germain’i 1-0 mağlup etti ve kupayı kazandı.

    ARKADAŞLARIYLA BERABER İZLEDİ

    Bu özel maçı arkadaşlarıyla bir araya gelerek izlemeyi tercih eden Alman top model Heidi Klum, sosyal medya hesabından geceye dair çok sayıda paylaşımda bulundu.

    17 YAŞ KÜÇÜK

    Kendisinden 17 yaş küçük eşi Tom Kaulitz ile maçı izlemek için sabırsızlanan Klum, bu arada çekilen kareleri de Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

    Heidi Klum eşinin objektifine poz verdi #1

    Heidi Klum eşinin objektifine poz verdi #2

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