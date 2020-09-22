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- Heidi Klum, üstsüz güneşlendi
Heidi Klum, üstsüz güneşlendi
Ünlü model Heidi Klum, eşi Tom Kaulitz ve bir erkek arkadaşıyla havuz başında üstsüz güneşlendi.
- Haber Merkezi
- 22.09.2020 - 12:06
- Güncelleme : 22.09.2020 - 12:06
Dünyaca ünlü Alman model Heidi Klum, hafta sonunda eşi Tom Kaulitz ve bir erkek arkadaşıyla Los Angeles'a gitti. Heidi Klum'un havuz başında üstsüz güneşlenmesi dikkat çekti.
HAVUZ BAŞINDA MANGAL
47 yaşındaki Heidi Klum'un mutlu halleri dikkatlerden kaçmadı. Heidi Klum, havuz keyfinden sonra eşi Tom Kaulitz ile mangal yaptı.
Sektöre yeni top modeller kazandırmayı amaçlayan bir yarışma programında jüri üyeliği yapan Heidi, bundan arta kalan zamanlarında resimle ilgileniyor.