Hülya Avşar: Meltem Cumbul'u çok kıskandım

Hülya Avşar'dan yıllar sonra samimi bir itiraf geldi.

Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Hülya Avşar, İstanbul Film Akademisi’nin internet üzerinden gerçekleştirdiği canlı söyleşide Türk sineması ve oyunculuk üzerine çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ünlü sanatçı, “Çalışmak istediğiniz bir yönetmen, oyuncu, senarist var mı?” sorusuna da samimiyetle cevap verdi:

"MAHSUN BENİ ŞAŞIRTTI"

“Çağan Irmak’ın anlatım dilini çok beğeniyorum. Fatih Akın’ın da anlatım şeklini beğeniyorum. Onlarla çalışma fırsatı bulmadım. Yeni yönetmenlerle ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Televizyon dizilerinden baktığımda da her zaman başka bir yönetmen ismiyle karşılaşıyorum.”

Avşar, sunucunun “Sizi Mahsun Kırmızıgül’le bir projede görmek isteriz.” demesi üzerine “Mahsun da çok başarılı. Şaşkınım onun bu başarısına.” diye karşılık verdi.

"GÖNÜL YARASI BANA TEKLİF EDİLDİ"

Ünlü sanatçı, programda bir de itirafta bulundu. Meltem Cumbul’un “Gönül Yarası”ndaki performansını çok kıskandığını belirten Avşar, “Yavuz Turgul’u yıllar önce aramıştım. ‘Sizinle film yapmak istiyorum’ diye. Sonra beni ‘Gönül Yarası’ için aradı ama o da yaz tatiline denk gelmişti. Hem kendim arıyorum hem bana böyle bir hikâye geliyor, ben oynamıyorum. Kendimden, herkesten özür diliyorum ama Meltem Cumbul oynamıştı. Çok kıskanmıştım Meltem’i” dedi.