İbrahim Tatlıses: Başta Levent'i istemedim

İbrahim Tatlıses, katıldığı düğünde müstakbel damadı Levent Dörter ile ilgili duygularnı dile getirdi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in menajeri Şule Çınlama, Emrah yazar ile dünyaevine girdi. Davetliler arasında Gülben Ergen, İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya, kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve erkek arkadaşı Levent Dörter de vardı.

"ALLAH MUTLU ETSİN"

Kıyılan nikah sonrası çiçeği burnunda geline evlilik cüzdanını usta sanatçı İbrahim Tatlıses verdi. Tatlıses, çifte mutluluk diledi. Tatlıses, "Şule benim kızım gibidir. Kızımın düğününü yapıyorum. Allah mutlu etsin" dedi. Gülben Ergen ise bu özel günlerinde çiftin yanında olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

"KIZIMI ÜZMÜYOR"

Aynı masada Kızı Dilan Çıtak ve sevgilisi Levent Dörter ile birlikte oturan Tatlıses, "Başta Levent'i istemedim. Ancak, tanıdıkça sevdim. Dünya efendisi bir genç. Kızımı da üzmüyor" açıklamasını yaptı.