İbrahim Tatlıses: Eğer kızı vermeselerdi pimi çekecektim

Oğlu İdo Tatlıses'i nişanlandıran İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses geçtiğimiz günlerde Yasemin Şefkatli ile, aile arasında yapılan törenle nişanlandı.

Evlilik haberlerinin ardından İdo Tatlıses'den bir paylaşım geldi ve ilk adımlarını attılar.

Çift sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla nişanlandıklarını duyurdular.

"ALLAHTAN SESSİZ SEDASIZ KIZI ALIP GİTTİK"

Oğlunun nişan törenine katılan Tatlıses, o anlarda çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak esprili bir açıklamada bulundu,

Tatlıses paylaşımında, "Eğer ki kızı vermeselerdi zaten canlı bomba olarak gelmiştim, pimi çekip verecektim. Allah’tan sessiz sedasız kızı alıp gittik. Allah her iki tarafa da hayırlı torunlar nasip etsin inşallah" şeklinde bir not paylaştı.

ANNESİ DE PAYLAŞIM YAPTI

İdo'nun annesi Derya Tuna da fotoğrafı, "Artık bir oğlum ve bir kızım var.. Ailemize hoş geldin güzel kızım" notuyla paylaştı.