İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, parayı beğenmedi

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin istediği reklam ücreti dudak uçuklattı.

69 yaşındaki İmparator lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses'in gelini sosyetik güzel Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Instagram paylaşımlarıyla fenomen haline gelen Şefkatli'nin markalar peşine düştü.

1 MİLYON İSTEDİ

Son olarak bir telefon firması, reklamlarında oynaması için ünlü isme 450 bin lira teklif etti. Yasemin Şefkatli 1 milyon lira talep edince, taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.