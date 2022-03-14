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- İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, parayı beğenmedi
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, parayı beğenmedi
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin istediği reklam ücreti dudak uçuklattı.
- Haber Merkezi
- 14.03.2022 - 07:53
- Güncelleme : 14.03.2022 - 08:46
69 yaşındaki İmparator lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses'in gelini sosyetik güzel Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
Instagram paylaşımlarıyla fenomen haline gelen Şefkatli'nin markalar peşine düştü.
1 MİLYON İSTEDİ
Son olarak bir telefon firması, reklamlarında oynaması için ünlü isme 450 bin lira teklif etti. Yasemin Şefkatli 1 milyon lira talep edince, taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.