Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Genç kızlığım söndü resmen

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, futbolcu Caner Erkin ile 2017 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti.

Ünlü oyuncu, Ağustos 2018'de kızı Mihran Ela'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma sevinci yaşamıştı.

Son olarak Enis Arıkan'ın programına katılan Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile ilgili daha önce hiç anlatmadığı açıklamalarda bulundu.

"TATSIZ ADAM"

Ovalı, Yılmaz Erdoğan’ın Caner Erkin’i ilk başta agresif hareketleri sebebi ile hiç sevmediğini ve kendisine 'Tatsız olmak için bu kadar uğraşan bir adamla mı berabersin?’' diye sorduğunu söyledi.

"GENÇ KIZLIĞIM SÖNDÜ"

Ovalı, Yılmaz Erdoğan'ın evine gittikleri gün yaşanan bir olayı da anlattı. Erdoğan'ın evinin kütüphanesinin önünde geçen konuşmadan bahseden isim, şu ifadeleri kullandı: "Caner’e dönüp ‘Bunu okudun mu Canerciğim?’ diye sordu. Bir an sessizlik oldu, benim genç kızlığım söndü resmen. İçimden ‘Allah’ım ne olur demesin’ diyorum. Caner ‘Ağabey ben hayatımda hiç kitap okumadım’ dedi."

Ovalı, bu sözlerin ardından ortamda kısa süreli bir sessizlik yaşandığını ancak Caner Erkin’in dürüstlüğünün Yılmaz Erdoğan’ın hoşuna gittiğini belirtti.

"SESSİZLİK OLDU"

Ovalı, "İçeride öyle bir sessizlik oldu ki herkes donakaldı diyebilirim. Ama bu dürüstlüğü Yılmaz Ağabey'in çok hoşuna gitti. ‘En azından dürüst’ dedi ve o günden sonra Caner’i çok sevmeye başladı." ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK PRENS'İ OKUTTU

Ünlü oyuncu, yaşanan bu olayın ardından eşine Antoine de Saint-Exupéry’nin dünyaca ünlü eseri 'Küçük Prens’i okuttuğunu belirtti.