İbrahim Tatlıses'in son durumunu kızı Melek Zübeyde açıkladı

Önceki gün evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Hayranlarını merak ettiği İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile ilişkisinden olan kızı Melek Zübeyde Gel Konuşalım'a açıklama yaptı.

"AMELİYAT SÖZ KONUSU"

Ünlü isim, "Babam rahatsızlanınca beni aradı. Ambulans ile hastaneye götürdük. Enfeksiyon vücudunu sarmış. Vücudundaki enfeksiyonun safradan kaynaklandığı düşünülüyor. Ameliyat durumu söz konusu. Kendinde konuşuyor ama yorgun. Hastaneye ben götürdüm magazin muhabirlerinin olmadığı yerden çıktığım için görüntülenmedim" dedi

Nur Tuğba Namlı konuşmasının devamında Dilan ve Ahmet dışında diğer çocukların görüntü vermemesine de değinerek "Görüntü vermek istememiş İdo, Melek filan aslında oradalarmış" dedi.

Melek Zübeyde'nin bu sözleri kameralara konuşan Ahmet ve Dilan'a gönderme olarak algılandı.