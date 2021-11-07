İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’den birinci ay kutlaması

Geçtiğimiz ay dünyaevine giren ve düğünleri günlerce konuşulan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, birinci aylarını yemek yiyerek kutladı.

2020 yılında aile arasında sade bir törenle nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz 7 Ekim’de dünyaevine girdi.

Beşiktaş'taki bir otelde evlenen çiftten Şefkatli'nin gelinliği Özgür Masur’un elinden çıkarken, İdo Tatlıses'in damatlığı ise Faruk Saraç imzası taşıdı.

ALTIN KEMER GÜNLERCE KONUŞULDU

550 kişinin davetli olduğu düğünde en çok Yasemin Şefkatli’nin dekolteli gelinliği ile altın kemeri konuşuldu.

450 bin TL’lik altın kemeri takan Şefkatli, kayınpederi İbrahim Tatlıses’in de yer aldığı kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak, bir kez daha ses getirdi.

Yasemin Şefkatli düğün sonra ilk iş soyadını değiştirdi ve sosyal medya hesabına 'Tatlıses'i ekledi.

1. AY KUTLAMASI

Aradan bir ay geçti.

Ünlü çift, birinci aylarını çıktıkları bir yemekle kutladı. Bu anları da Instagram hesabından paylaşan Yasemin Şefkatli, “Bir ay oldu bile peh” diye yazdı.