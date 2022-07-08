- Haberler
- Magazin Haberleri
- İlkay Gündoğan'ın eşi 70 milyon dolarlık evi beğendi
İlkay Gündoğan'ın eşi 70 milyon dolarlık evi beğendi
İlkay Gündoğan ile Fas asıllı eşi Sara Arfaoui'nin beğendiği 70 milyon dolarlık evi almak için işlemlere başladı.
- Haber Merkezi
- 08.07.2022 - 08:48
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ta evlendiği Sara Arfaoui Gündoğan ile memleketi Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde düğün yapmıştı.
Şimdilerde Bodrum'da balayı yapan çiftten Sara Arfaoui, aşk tazeliyor.
Eşi beğendi İlkay alacak
Yıldız futbolcu, eşinin aşık olduğu tatil beldesinde ev arayışına girdi. Sara Arfaoui, 70 milyon dolarlık ev beğendi. İlkay Gündoğan da harekete geçti.