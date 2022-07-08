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İlkay Gündoğan'ın eşi 70 milyon dolarlık evi beğendi

İlkay Gündoğan'ın eşi 70 milyon dolarlık evi beğendi

İlkay Gündoğan ile Fas asıllı eşi Sara Arfaoui'nin beğendiği 70 milyon dolarlık evi almak için işlemlere başladı.