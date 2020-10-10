İngiltere Kraliyet Ailesi'nde Prens Harry hazırlığı

Harry'nin birkaç hafta içinde ailesini ziyaret etmesi bekleniyor. Kraliyet Ailesi'yle gerilimli günler yaşayan Meghan Markle'ın ismi ise program yer almıyor.

Eşi Meghan Markle ile İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak, ABD'ye yerleşen Prens Harry, İngiltere'ye seyahat gerçekleştirecek.

Harry, koronavirüs salgını döneminde uzun süre uzak kaldığı ailesiyle özlem giderecek.

Ancak İngiliz basını, söz konusu ziyaret sırasında yaşanabilecek olumsuz durumlara dikkat çekti.

KRALİÇE'YLE GÖRÜŞECEK

Sussex Dükü ve Düşesi'nin evi olarak bilinen Frogmore Cottage'ın, yakında gerçekleşmesi beklenen ziyaret için hazırlanması talimatı verildiği belirtiliyor.

The Sun gazetesi, Kraliçe Elizabeth'in Prens Harry ile Windsor Sarayı'nda bir araya geleceğini yazdı.

KÖPRÜLERİ YAKTI

Ziyaretin, Harry'nin Kraliyet Ailesi'yle "köprüleri onarılamayacak kadar yaktığı" bir döneme denk geldiğine vurgu yapılıyor.

AZAR İŞİTEBİLİR

Prens Harry'nin, ABD siyaseti hakkında kamuoyuna yaptığı açıklamalar yüzünden 94 yaşındaki Kraliçe tarafından azarlanabileceği kaydedildi.

Ziyaretin birkaç hafta içinde gerçekleşebileceği, Harry'nin eşi Meghan'ın isminden ise programda bahsedilmediği aktarıldı.

BİRÇOK KONUYU KONUŞACAKLAR

Konuyla ilgili bir kaynağa dayandırılan haberde, "Sadece siyasi açıklamaları değil, aynı zamanda ABD'deki vize durumu gibi konuşulacak her türlü konu var. İki hafta izole olması gerekse bile, malikane sosyal açıdan mesafeli bir şekilde konuşmaya yetecek kadar büyük." denildi.