İrem Derici ile Seren Serengil birbirine girdi

Kendisi hakkında yorumları duyan ve sinirlerine hakim olamayan İrem Derici, Seren Serengil'in geçmişine dair sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar yaptı.

Söylemezsem Olmaz sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali, şarkıcı İrem Derici’nin hayatını masaya yatırdı.

Derici’nin başka bir programda sunucular hakkında “Boş yapıyorlar… Bunlar bir de alkolü bıraktığımın ertesi günü… Yayında mastürbasyon diyemiyorlar. Kadınlardan biri ertesi gün istifa etti. Bana seks dedirtmiyorlar. Yasakmış filan…” dedi.

SEREN KIZDI

Derici’nin bu sözleri Serengil’i kızdırdı. Serengil açıklamasında “İrem Derici sanatçı filan değil. Son derece avam ve kalitesiz konuşma tarzı… Hiç aynaya bakmadığını düşünüyorum. Sadece avam ve hakaret dolu söylemleriyle gündem yaratmaya çalışıyor. Arkadan sallamak çok kolay ya! Biraz terbiyeli olun. Ajdar’ın da şarkısı tutmuştu zamanında ne olacak?” dedi.

"GİT YAŞITLARINLA OYNA"

İrem Derici yayında yapılan bu açıklamalardan sonra ise Seren Serengil’i sosyal medya hesabından geçmiş hayatıyla vurdu. Derici paylaşımında “Ablacım bıktım senden. Git yaşıtlarınla oyna, beni bir sal artık. Bundan sonra adımı her andığında bir yavru kedi ölecek gibi düşün ve kapat o ağzını… Küçük Şizo” dedi.