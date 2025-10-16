İrem Helvacıoğlu'nun kızının adı ortaya çıktı! Baba Ural Kaspar açıkladı

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar'ın kızları dünyaya geldi. İrem Helvacıoğlu'nun kızının adı da ortaya çıktı.

Ural Kaspar Instagram hesabından yayımladığı mesajında kızının adını duyurdu ve şunları söyledi:

"İREM DE SORA DA İYİ"

''Kızımız Sora dün sabah dünyaya geldi ve onu sağlıkla kucağımıza aldık. İrem'in ve Sora'nın sağlıkları yerinde. Bu süreçte bizi arayan, mesaj atan ve yanımızda olan tüm dostlarımıza ve ailelerimize teşekkür ederiz. İrem Helvacıoğlu emzirmekten vakit bulursa kendisi de aramalara geri dönecek."

SORA'NIN ANLAMI

Japonca olarak Sora, Japoncada en sık "Gökyüzü" veya "Cennet" anlamına gelir. Bu anlamıyla, sınırsızlığı, özgürlüğü ve huzuru çağrıştırır.

Kuş türü de olan Sora, Kuzey Amerika'ya özgü küçük, kısa gagalı bir bataklık kuşu (Porzana carolina) türünün İngilizce ismidir.