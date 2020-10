Irmak Ünal, formda kalmasının sırrını açıkladı

Her gün ağırlık çalıştığını dile getiren Ünal, kırmızı et ve tatlıdan uzak durduğunu söyledi.

Tiyatro ve dizi oyuncusu Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal, fit vücuduyla kıskandırıyor.

Karın kasları oldukça konuşulan Ünal, 2 çocuk sahibi olmasına rağmen formunu nasıl koruduğunu ilk kez anlattı.

43 yaşındaki isim, kaslı vücudunun sırrını verdi…

KIRMIZI ET VE TATLI YEMİYOR

Her gün ağırlık çalıştığını dile getiren Ünal, “Ayrıca her gün yürüyorum. Duştan önce 30 dakika dans ediyorum. Kırmızı et, ekmek ve tatlıdan uzak duruyorum.” dedi.

Beslenme öğünlerinin önemli olduğuna vurgu yapan Ünal, “Balık, sebze, meyve, kurubaklagil yiyorum.” diye konuştu.