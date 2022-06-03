Işın Karaca, Melek Mosso eleştirilerine cevap verdi

Melek Mosso'nun yerine sahne alacak Işın Karaca'dan açıklama geldi.

Isparta'da "ahlaksızlığa özendirdiği" gerekçesiyle konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine sahne alacak Işın Karaca, kendisine gösterilen tepkiler sonrası sessizliğini bozdu.

"Konu basit"

Katıldığı bir etkinlikte konuşan Karaca, "Ben hayatım boyunca bu toprakların insanlarına şarkı söyledim ve söylemeye de devam edeceğim. Bu kadar basit" açıklamasını yaptı.



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