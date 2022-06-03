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    Işın Karaca, Melek Mosso eleştirilerine cevap verdi

    Melek Mosso'nun yerine sahne alacak Işın Karaca'dan açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2022 - 10:28
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    Işın Karaca, Melek Mosso eleştirilerine cevap verdi

    Isparta'da "ahlaksızlığa özendirdiği" gerekçesiyle konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine sahne alacak Işın Karaca, kendisine gösterilen tepkiler sonrası sessizliğini bozdu.

    "Konu basit"

    Katıldığı bir etkinlikte konuşan Karaca, "Ben hayatım boyunca bu toprakların insanlarına şarkı söyledim ve söylemeye de devam edeceğim. Bu kadar basit" açıklamasını yaptı.

    Işın Karaca, Melek Mosso eleştirilerine cevap verdi #1


    Melek Mosso'dan kadınlara: Açmak istiyorsanız açın VİDEO ARŞİV

    Işın Karaca, Melek Mosso eleştirilerine cevap verdi #2

    Işın Karaca, Melek Mosso eleştirilerine cevap verdi #3


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