Işın Karaca'dan estetik öncesi ve sonrası paylaşımı

Kademeli normalleşme sonrası müzisyenlere dair bir karar alınmamasına tepkileriyle gündem olan şarkıcı Işın Karaca, estetik yaptırdığını açıkladı.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, pandemiyi fırsata çevirdi. Estetik öncesi ve sonrasını paylaşan ünlü şarkıcı Işın Karaca'nın, elmacık kemikleri dolgunlaşıp havaya kalktı, dudaklar dolgunlaştı, çenesi de biraz sivrildi.

Kendisini 28 yaşındaki oğlu Erda Kıvanç ile yaşıt hissettiğini ifade eden 48 yaşındaki Işın Karaca, paylaşımına şu notu düştü:

YAŞLANMAK İSTEMİYOR

“Ben de her kadın gibi dış görüntümün yaşlanmasını istemiyorum. Ruhum 28 ama dış kaporta aynı şeyi söylemiyordu. Pandemi hepimizi ruhsal, fiziksel ve psikolojik olarak etkiledi. Bazen aynaya bakamayacak hale gelmedik mi kızlar?

"YENİ SÜRÜM"

6 haftadan beridir planladığımız bu minik narkozsuz operasyonu gerçekleştirdik... Fransız askısı diye adlandırılan müdahalenin yeni sürümü... Soldaki ben’i de çok seviyordum, hala seviyorum. Ama sağdaki bana bayıldım.

"FARKINDA DEĞİLDİM"

Yer çekimine karşı gelemeyen her kas ve yağ dokusu yere doğru iner fotoğrafta görüldüğü gibi. Aslında yapılana kadar ben de ne kadar yıprandığımın farkında değildim... Geleneksel botoks ve dolgu işlemleri artık hemen hemen her kadın ve erkeğin hayatında var, migren ve diş gıcırdatma tedavisinde bile kullanılıyor. Hanımlar, beyler. Tıp ve teknoloji geliştikçe yaşlanmak yok. Bugünü kendimi yenilemeye adadım."