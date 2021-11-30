İstenmeyen gelin, canlı yayında bayıldı

Eski eşini ailesine kabul ettiremeyen Ramazan Ayan’ın annesi, programda Tuba Gürhan’ı istemediğini belirtti. Programda ağlayan Tuba Gürhan, bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Gazeteci Fulya Öztürk’ün sunumu ile ekranlara gelen ‘Fulya ile Umudun Olsun’ programı, birbirinden farklı olayları seyircisi ile buluşturmaya devam ediyor.

Programa son olarak, Tuba Gürhan ile Ramazan Ayan’ın aşkı damga vurdu.

Aylardır ailesini ikna etmeye çalışan Ramazan Ayan, tüm çabalarına rağmen eski eşi Tuba Gürhan’ı ailesine kabul ettiremedi.

Zamanla gelişen olaylarda Ramazan Ayan’ın sosyal medyada ailesine yönelik yaptığı paylaşımlar tepki toplarken Fulya Öztürk, hem anne Nimet Ayan’ın hem baba Ramazan Ayan’ın ikna olması için çaba sarf etti.

“TUBA’YI İSTEMİYORUM”

Oğlunun kullanılacağını ileri süren baba Ramazan, eski gelinini kabul etmeyi şiddetle reddetti.

Yayına canlı bağlantı yolu ile katılan anne Nimet Ayan, “Tuba’yı istemiyorum Tuba çocuklarına dönsün, çocuklarının içinde otursun. O çocukların da bir anneye ihtiyacı var.” dedi.

STÜDYO EKİBİ YARDIMA KOŞTU

O sırada ağlayan Tuba Gürhan, bir anda oturduğu sandalye ile yere yığıldı. Stüdyo ekibi, bayılan Gürhan’ın yardımına koştu.

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“MAŞA İÇİN KULLANIYOR”

Uzman Psikolog olarak programa katılan Esma Ezmeci, “Ramazan’ın parası mı var? Yakışıklılığı mı var? Hiç bulunmaz aklı mı var? Siz onu kime layık görüyorsunuz?” dedi.

Anne Nimet , ”Onu maşa için kullanıyor, maşa için kullanıyor.” dedi.