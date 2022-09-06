İzmir'de Tarkan konseri için evlerin balkonları 500 dolara kiralandı

Kordon'da düzenlenecek Tarkan konseri nedeniyle kafe ve restoranlar rezervasyonlarını haftalar öncesinden doldurdu. Bazı evlerin balkonları 500 dolara, tekneler ise 8 bin TL'ye kiralandı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla 9 Eylül'de pek çok etkinlik planlanıyor.

Etkinlikler kapsamında düzenlenecek artırılmış gerçeklik destekli interaktif teatral şov, toplam 8 bölümden oluşacak ve yaklaşık 40 dakika sürecek. 180 dansçı ve 300 saha çalışanının görevli olduğu etkinlikte 1 orta kule, 6 yan kule ile izleyenlere 360 derecelik şov deneyimi yaşatılacak.

Tarkan konseri için rezervasyonlar doldu

DHA'nın haberine göre, 1300 metrekarelik LED ekranın kullanılacağı gösteriyi aynı anda yüz binlerce kişi izleyebilecek. Gecenin finalinde ise Tarkan konser verecek. Tarkan'ın konseri nedeniyle Kordon'daki kafe ve restoranların rezervasyonları haftalar öncesinden doldu.

Konut sahiplerinden güne özel organizasyon

Kordon'daki pek çok mekan, içinde alkollü içecek, çerez ve meyvenin olduğu 9 Eylül'e özel kişi başı 625 ile 1000 TL'lik fiyat uygulamasını hayata geçirdi. Aynı zamanda konser alanı civarındaki konut sahiplerinin de güne özel organizasyonlar düzenlediği ileri sürüldü.

Evlerin balkonları 500 dolara kadar kiralanıyor

Konser ücretsiz olsa da Tarkan'ı daha rahat görebilmek için Kordon'daki bazı evlerin balkonları 100 ile 500 dolar arasında kiraya verildi.

Evlerin gecelik fiyatları sahnenin kurulacağı yere yakınlığına göre yükseliyor. Emlakçılar bu sebeple telefonların susmadığını söylüyor.

Tekneler de 8 bin TL'ye kiralanacak

Balkonların bir diğer alternatifi ise balıkçı tekneleri oldu. Neredeyse tüm balıkçı tekneleri, Tarkan'ı denizden izlemek isteyenler için o gece kiralanacak. Teknek kiralayan bir şirket o geceki kiralama bedelinin 8 bin TL olduğunu söylüyor.

"Rezervasyonlarımız 2 hafta önce doldu"

İşletmecilerden Faruk Yörük, "Rezervasyonlarımız 2 hafta öncesinden doldu. 9 Eylül'ü heyecanla bekliyoruz. Çok yoğun bir gün yaşayacağız. Bu tarz etkinlikler esnaf için de güzel oluyor, işlerimiz açılacak. O güne özel ev partilerinin düzenleneceğini duyduk. Bizim üst katlarımızdaki birkaç dairede böyle etkinlikler olacak. Tarkan geliyor diye Kordon'a rağbet çok. İzdiham bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bin kişiyi reddettik"

Kordon'da yer alan işletmelerin birinde görevli garson Oktay Çalar, "Doluluk oranımız kapasiteyi dahi aştı. Konser açıklandığından itibaren rezervasyonlar doldu. Konserin yapılacağı alan Kordon Boyu olacak. Lazer ışık gösterileri de yapılacak. Belki bin kişiyi yerimiz olmadığı için reddetmişizdir. O gün bir cümbüş olacak. Tarkan'ın sesini duymak bile insanlara yetecek" dedi.

Restoran işletmecilerinden Coşkun Düzel ise "Yaklaşık 1 aydır gündemimizde konser var. Bütün Kordon esnafı konsere hazır. Yıllardır buralardayız. Bu tarz organizasyonlar hep Gündoğdu Meydanı'nda olur" diye konuştu.



