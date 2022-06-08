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    Jennifer Lopez ağladı

    Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, düşmanlarına teşekkür etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 07:30
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 07:52
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    Jennifer Lopez ağladı

    Sinema ve televizyon dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği 2022 MTV Sinema ve Televizyon Ödülleri, geçtiğimiz pazar gecesi sahiplerini buldu.

    Duygulandı

    Törende 'Marry Me' filmi için bestelediği 'On My Way' ile 'En İyi Şarkı Ödülü'nü alan 52 yaşındaki Jennifer Lopez, sahneye ikinci kez 'Nesil Ödülü'nü almak için çıktı. Duygusal anlar yaşayan ünlü şarkıcı, konuşmasını yaparken gözyaşlarını tutamadı.

    Jennifer Lopez ağladı #1

     

    Oscar ödüllü aktör Ben Affleck ile 17 yıllık aranın ardından tekrar evlilik yolunda ilk adımı atan Lopez, sahnede kendisini destekleyenlere ve aynı zamanda düşmanlarına teşekkür etti.

    Jennifer Lopez ağladı #2

    JLO, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

    "Teşekkür etti"

    "Beni mutlu eden, kalbimi kıran ve bana yalan söyleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Gerçek aşka teşekkür etmek istiyorum...

    "Çocuklarıma ve aşkıma"

    Bana güçlü olmayı öğrettiği için hayal kırıklığına ve başarısızlığa da teşekkür ediyorum. Çocuklarıma ve aşkıma da...

    Yüzüme karşı ya da başka yerlerde bunu yapamayacağımı söyleyen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten sizsiz yapamazdım."

    Jennifer Lopez ağladı #3

    Jennifer Lopez ağladı #4


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