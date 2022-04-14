Jennifer Lopez, Ben Affleck'in nasıl evlenme teklifi ettiğini anlattı

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, sevgilisinin köpükler içindeki banyoda dinlendiği sırada evlilik teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Bir dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan şarkıcı Jennifer Lopez (52) ile aktör Ben Affleck (49), 2002 yılında nişanlanmışlardı. 2003'teki düğünlerini erteleyen çift, bir yıl sonra da yollarını ayırmıştı.

Banyoda teklif

Lopez, müjdeli haberi duyurmasının ardından sevgilisinden nerede ve nasıl evlenme teklifi aldığını da anlattı. Kendi internet sitesinden açıklama yapan ünlü yıldız, Affleck'in kendisine dünyada en sevdiği yerde yani köpükler içindeki banyoda dinlendiği sırada teklifte bulunduğunu ifade etti.

"İki şanslı insan"

"Çok süslü, gösterişli bir şey değildi ama hayal edebileceğim en romantik şeydi." diyen Jennifer Lopez, "Sadece sessiz, sakin bir cumartesi gecesi, evde iki insan birbirleri için hep orada olacaklarına dair söz veriyorlar. İki şanslı insan... Gerçek aşk için ikinci şansa sahip olan iki insan..." şeklinde konuştu.

"Köpüklerin içinde diz çöktü ve teklifi etti"

Lopez, kendisi köpük banyosu yaparken, Affleck'in önünde diz çöktüğünü de sözlerine ekledi. O andaki duygularını dile getiren şarkıcı, "Tamamen hazırlıksız yakalanmıştım. Sadece gözlerinin içine baktım, hem gülümsedim hem de ağladım. Suskun kaldım, söyleyecek bir şey bulamadım. O da bana 'Bu evet demek mi?' diye sordu. Ben de 'Evet' dedim, 'Tabii ki evet..." açıklamasında bulundu.