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    Jennifer Lopez, cenazede

    Jr. Ridinger'in cenaze törenine katılan Jennifer Lopez'in dekolteli kıyafeti tepki çekti.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 11:02
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    Jennifer Lopez, cenazede

    ABD'li iş insanı Jr. Ridinger, 30 Ağustos'ta beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Ünlü isimler, önceki gün cenaze resepsiyonu gerçekleşen iş insanını son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

    Lopez dikkat çekti

    Resepsiyona Ben Affleck ile el ele katılan Jennifer Lopez, göğüs dekolteli elbisesiyle eleştirilerin hedefi oldu. Affleck de şık siyah bir smokin giyerek eşine ayak uydurdu.

    "Düğüne gidiyormuş gibi"

    Ünlü şarkıcının cenaze resepsiyonu için bu kadar dekolteli giyinmesi çoğu kişi tarafından yadırgandı. Birçok kişi "Cenazeye değil de düğüne gidiyormuş gibi" yorumunda bulundu.

    Temmuz ayında evlenen çifte, Lopez'in eski eşi Marc Anthony'den olan 13 yaşındaki çocuğu Emme de katıldı.

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