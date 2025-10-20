Jennifer Lopez'in açıklaması eski eşi kızdırdı: Olay sözler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kariyerindeki başarı kadar özel hayatıyla da her zaman adından söz ettiren Jennifer Lopez, son olarak Ben Affleck ile evlenmişti. Birliktelikleri kısa süren çift, boşanma gerekçesinin "şiddetli geçimsizlik" olduğu belirtilmiş ve çift arasında mal paylaşımı veya nafaka talebi olmamıştı.

"GERÇEKTEN SEVİLMEDİM"

Lopez biten evliliği hakkında, "Gerçekten zor bir dönemdi. Beni çok değiştirdi. Hiçbir zaman gerçekten sevilmedim." açıklaması yapınca gündem oldu. Lopez ayrıca buna yeterli kapasitede olmadığını ifade etti.

Bu açıklamaya ise en çok kızanlardan biri eski eş Ojani Noa oldu. Lopez’in eski eşi Ojani Noa, cumartesi günü Instagram üzerinden yaptığı sert paylaşımlarda, 56 yaşındaki şarkıcıyı aldatmakla suçladı.

"SADIK KALMADIN"

Noa, açıklamasında “Bizi kötülemeyi bırak. Beni mağdur rolünle küçük düşürmeyi bırak. Sorun bizde değil, sende. Sadık kalamayan sendin." dedi ve ekledi:

"Dört kez evlendin, sayısız ilişki yaşadın. Aralarında iyi ilişkiler de vardı; örneğin benimle. Ben harika, sevgi dolu bir insanım. Dürüsttüm, sadıktım, asla yalan söylemedim, seni hiç aldatmadım. Sana iyi davrandım. Belki de senin için fazla iyiydim. Yalan söyledin, aldattın. Evliliğimizi sürdürmek için elimden geleni yaptım ama sen sadece kötü basından kaçmak istedin. Kariyerini ve ününü seçtin."

Eski eş, devamında ise “Bir kez olsun gerçeği söyle. Sorunun kendin olduğunu itiraf et. Utanmalısın." dedi.