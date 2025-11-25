Jennifer Lopez'in düğün tarzı! Transparan kostüm giydi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hintli milyarderin kızı Netra Mantena, teknoloji girişimcisi Vamsi Gadiraju ile görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Netra Mantena’nın Udaipur’da gerçekleşen gösterişli düğününde dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, sahne aldı.

Düğünün en dikkat çeken konuğu ise hem misafir hem de sahne yıldızı olarak yer alan Jennifer Lopez oldu.

56 YAŞ TARZI

56 yaşındaki dünya yıldızı, sahneye çıktığı cesur kostümleriyle misafirleri büyüledi. Hit şarkıları seslendiren Lopez, yer yer vücuduna oturan ten rengi mayo ve siyah yarı transparan bodysuit ile izleyenleri adeta mest etti.

JLO sahnede bir ara da tanga detaylı deri pantolonuyla sahneye şov yaptı.